Çorum’da çevre yolu üzerinde başlatılan kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik düzeninde geçici değişikliğe gidildi..

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İlim Yayma Kavşağı yapım çalışmaları kapsamında, kavşağa bağlanan imar yolu bağlantılarının geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Çalışmalar süresince ana yol trafiğinin her iki yönde paralel yan yollar üzerinden kontrollü olarak sağlanacağı belirtilirken, sürücülerin yönlendirme ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi. Karayolları ve Çorum Belediyesi ekiplerince gerekli tüm işaretleme ve düzenlemelerin tamamlandığı ifade edildi.

Yetkililer, sürücülerin trafik yoğunluğu ve olası aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla alternatif güzergahları kullanmalarının önemine dikkat çekti. Bu kapsamda, Binevler Kavşağı, Osmancık Köprüsü ve yeni yapılan İskilip Kavşağı’nın tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ