Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Osmancık, Gazi, Cemilbey ve İnönü caddelerinde uygulanacak yeni hız sınırlarının yürürlüğe girdiği bildirildi. Düzenlemenin, trafik güvenliğini artırmak ve akışı daha kontrollü hale getirmek amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı.

Yeni düzenlemeye göre caddelerde uygulanacak hız limitleri ve kapsadığı güzergâhlar şu şekilde:

Osmancık Caddesi’nde hız sınırı, “Hız Sınırı Bölgesi” başlangıcından başlayarak Mahmutevler 27. Sokak ile Özgürevler 23. Sokak kesişiminde bulunan kavşağa kadar olan bölümde, geliş ve gidiş yönlerinde geçerli olacak. Bu güzergahta otomobil, kamyonet ve panelvanlar için hız limiti 70 kilometre olarak belirlenirken, minibüs ve otobüsler için 60 kilometre, kamyon ve çekiciler için ise 50 kilometre olacak.

Gazi Caddesi’nde ise düzenleme, Çimento Farklı Seviyeli Kavşak başlangıcından Emniyet Kavşağı bitişine kadar olan kısmı kapsıyor. Her iki yönde geçerli olacak uygulamada otomobil, kamyonet ve panelvanlar için hız sınırı 70 kilometre olarak uygulanacak. Minibüs ve otobüsler için 60 kilometre, kamyon ve çekiciler için ise 50 kilometre hız limiti getirildi.

Cemilbey Caddesi’nde belirlenen hız sınırı, Dalgıçlar Çimento Tesisleri ile Çorum Sanayi Sitesi 1. Cadde ve Bağcılar 8. Cadde kesişimindeki kavşak arasında kalan bölümde uygulanacak. Bu güzergâhta da diğer iki caddeyle aynı şekilde otomobil, kamyonet ve panelvanlar için 70 kilometre, minibüs ve otobüsler için 60 kilometre, kamyon ve çekiciler için ise 50 kilometre hız sınırı geçerli olacak.

Muhabir: SELDA FINDIK

İnönü Caddesi’nde ise hız sınırı Burun Çiftliği Kavşağı ile Tuzcular Kavşağı arasında kalan kesimde uygulanacak. Bu cadde üzerinde otomobil, kamyonet ve panelvanlar için hız limiti 60 kilometre olarak belirlenirken, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici türü araçlar için hız sınırı 50 kilometre olacak.Belirlenen hız sınırlarının, her iki yönde geçerli olacağı ve ilgili güzergahlarda açık şekilde işaretleneceği ifade edildi. Ayrıca, bu araç türleri dışında kalan diğer araçlar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alan mevcut hız limitlerinin uygulanmaya devam edeceği belirtildi.Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve trafik güvenliğinin tehlikeye düşmemesi adına Çorum Belediyesi ile Karayolları 73. Şube Şefliği tarafından yerleştirilecek trafik levhaları ve yol işaretlemelerine dikkatle uymaları gerektiğini hatırlattı.