Yeni Parti İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal, İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı oturumunda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Grubu olarak partilerinden toplu şekilde istifa ettiklerini ve bundan sonraki siyasi çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

Alınan kararın herhangi bir kırgınlık ya da küskünlükten kaynaklanmadığını vurgulayan Uysal, bunun Türkiye’nin mevcut şartlarında millete daha güçlü bir umut olma hedefiyle atılmış bir adım olduğunu ifade etti. Yeni Parti’nin birleştirici bir anlayışla hareket ettiğini belirten Uysal, partinin toplumun her kesimini kapsayan bir merkez olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Uysal konuşmasında, Türkiye’de artık ayrışma yerine birlik, kavga yerine huzur beklendiğini belirterek, bu çağrıya kulak verdiklerini ve yeni bir siyasi yürüyüşe başladıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik saygı ve vefalarının sürdüğünü de özellikle ifade eden Uysal, geçmişte birlikte mücadele ettikleri yol arkadaşlarına teşekkür etti. Yeni süreçte de ilkelere bağlı siyaset yapmaya devam edeceklerini belirten Uysal, Çorum’un ve ülkenin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutacaklarını vurguladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR