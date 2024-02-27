Sungurlu-Kırıkkale Karayolu’nda bulunan akaryakıt istasyonunda önceki gün aniden fenalaştıktan sonra ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılaran İlhan Bayav, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Bayav bugün Sungurlu’da öğle namazının ardından Ulucami’de kılınan cenaze namazı sonrası sevenleri tarafından Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Bilindiği gibi Bayav geçtiğimiz yıl Sungurlu TSO Meclis üyesi olduğu dönemde bacağında nükseden bir problemden dolayı Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 kez ameliyat edilmiş ve uzun süre tedavisinin ardından ilçeye dönmüştü.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.