Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki S.Y.Ş. koştuğu esnada, F.D. (42) idaresindeki 55 ALS 268 plakalı kamyonete çarptı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; çocuk, kaldırıma park edilen pikabın arkasındaki ara yoldan koşarak çıkıyor. Çocuğun yola çıktığını fark eden kamyonet sürücüsü aracını durduruyor ancak kaldırıma park edilmiş pikap dolayısıyla kamyoneti göremeyen çocuk, kamyonete yandan çarparak yaralanıyor.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. 

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Editör: Haber Merkezi