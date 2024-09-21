Gazeteci İlhami Türksal, mesleğe 53. giriş yıldönümünde Mehmet Yolyapar’ın Basın İlan Kurumu tarafından yapılan belgeselinin kapak fotoğrafını çerçeveleterek armağan etmişti.

Türksal, 55. yılda ise yine anlamlı bir çerçeveyle Yolyapar’ı kutladı. Bu fotoğraf, Yolyapar’ın 2 Ocak 2024 tarihinde Hitit Üniversitesi öğrencileri ile yaptığı söyleşiyi yansıtıyor.

Üniversite’nin “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Anadolu’da Basın” konulu etkinliğinde, öğrenciler sormuş, Mehmet Yolyapar cevap vererek meslek hayatından renkli kesitleri anlatmıştı.