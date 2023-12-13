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5 yıldır İl Genel Meclisi’nde görev yapan Çorum tarihinde ilk kez CHP Merkez ilçeden 3. sıradan seçilerek meclise giren İlhami Türksal, şimdi de farklı bir kulvarda Belediye Meclisi’nde görev almak istiyor.

Türksal, Çorum Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığı dosyasını CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’a teslim etti.

İl Genel Meclisi’nde görev yaptığı süre içerisinde köylere, kırsal alana ve şehir merkezinin ihtiyaçlarına yönelik sorunları meclis gündemine taşıyan, talepleri gündeme getirerek çözüm sağlanması noktasında başarılı çalışmalar yürüten İlhami Türksal, 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin yerelde iktidar olmasına katkı sağlamak, şehir merkezinde yaşanan sorunları gündeme taşımak, şehrin temel sorunlarını çeşitli platformlarda gündeme getirmek amacıyla belediye meclis üyeliğine aday olduğunu açıkladı.

İlhami Türksal, göreve seçilmesi halinde yerel yönetim organlarında Çorum’u ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni en iyi şekilde temsil edeceğini vurguladı.