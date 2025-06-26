Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında ilimizde yapımı tamamlanan Doğal Yaşam Alanı ile ilgili yürütülen çalışmalar değerlendirildi, görüş alışverişinde bulunuldu.

“Sahipsiz dostlarımız için atılan her adımda kararlılıkla ilerliyoruz” diyen Vali Ali Çalgan, Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği marifetiyle ilimiz merkezinde oluşturulan barınakta, ilçelerimiz ve köylerimizdeki bütün sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak uygun şartlarda bakımlarının sağlanması için çalışmalarını hızlandırarak sonuçlandırma kararı aldıklarını vurguladı.

Toplantıda hazır bulunan Vali Çalgan, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necat Yazıcı daha sonra Şehir Parkı’nda kısa bir yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

Muhabir: Haber Merkezi