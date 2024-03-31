Bugün sabah saatlerinden itibaren oy kullanılacak olan okullara akın eden vatandaşlar yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullandı. Çorumlular 5 yılda bir yapılan yerel seçimler için sandık başına giderek Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirledi.

İl genelinde 977 bina ve okuldaki bin 791 sandıkta 406 bin 838 vatandaşın sandığa gittiği ilimizde ilçe ve beldelerde belediye başkanlıkları büyük ölçüde belli oldu.

Buna göre Sungurlu: Muhsin DERE (MHP), Osmancık: Ahmet GELGÖR (MHP), İskilip: İsmail ÇİZİKCİ (AK Parti), Mecitözü: Veli AYLAR (CHP), Oğuzlar: Mustafa CEBECİ (CHP), Kargı: Hamit DERELİ (CHP), Alaca: Şerif ARSLAN (MHP), Uğurludağ: Remzi TORUN (AK Parti), Dodurga: İsmail ÇETİNKAYA (MHP), Laçin: Mustafa TOYDEMİR (AK Parti), Boğazkale: Adem ÖZEL (AK Parti), Ortaköy: Taner İSBİR (AK Parti), Bayat: Ahmet Bahadır ÜNLÜ (AK Parti), Aşdağul: Şenol ÖNCÜL (CHP) ve Düvenci: Necmettin YALÇIN (AK Parti) ipi göğüsleyen isim oldu.

Editör: Haber Merkezi