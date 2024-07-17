Prof. Dr. İlber Ortaylı gezi rotasını açıkladı. Ortaylı, Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 5 tarihi yeri listeledi. Ortaylı'nın önerdiği yerler arasında Çorum'un Boğazkale ilçesi sınırlarında yer alan Alacahöyük de dikkat çekti.

İşte İlber Ortaylı'ya göre Türkiye'de kültür tatili için gidilmesi gereken 5 yer;

1- Söke Havzası'nda Ephesus, Didim, Milet ve Prien

2- İyonya bölgelerinin üstünde Bergama

3- Göreme

4- Alacahöyük

5- Antalya'nın doğusu Side, Aspendos ve Batısında Termessos ve Sagalossos…

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Alacahöyük Tarihi Milli Parkı turistleri bekliyor Alacahöyük Tarihi Milli Parkı turistleri bekliyor

Editör: NURDAN AKBAŞ