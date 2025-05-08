Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, spor branşlarının antrenörlerinden sonra il temsilcileri ile de toplantı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, şube müdürleri Ayşe Şenyuva ve Ferhat Yıldız da katıldı. Toplantıda, il temsilcilerine göreve atandıklarına dair belgeleri verilirken, talep ve önerileri dinlendi, önümüzdeki dönemde düzenlenecek spor faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.