İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantıları sona erdi. Muhammed Fatih Temur yönetiminde bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan son toplantıda 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 45’nci maddesine istinaden hazırlanan İl Özel İdaresi’nin 2025 Mali yılı bütçesine ait Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor İbrahim Şişli tarafından üyelerin bilgisine sunularak kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şişli, idarenin 2024 yılı faiz gelirlerindeki ve merkezi idare vergi gelirleri payındaki artışların dikkate alınarak bütçeye 15 milyon TL diğer faiz gelirleri, merkezi idare vergi gelirlerinden alınan payların 85 milyon 900 bin TL artırılmak suretiyle gelir bütçesinde 100 milyon 900 bin TL’lik artış yapılarak 1 milyar 533 milyon 600 bin TL olarak teklif edilen taslak gelir bütçesinin 1 milyar 634 milyon 500 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı.

İbrahim Şişli gider bütçesi üzerinde yapılan değişikliklerle Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 10 milyon TL, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 9 milyon TL, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesinden 157 milyon 200 bin TL, Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden 7 milyon 635 bin TL ve Kargı İlçe Özel İdare bütçesinin bazı kalemlerinden olmak üzere toplem 178 milyon 869 bin TL ödeneğin alınarak gelir artışı olarak oluşan 279 milyon 769 bin 347 TL ödeneğin Osmancık İlçe Özel İdaresi, Mali Hizmetler, Plan Proje Yatırım ve İnşaat, Tarımsal Hizmetler, Yol Ulaşım Hizmetleri, Su ve Kanal Hizmetleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Kültür ve Sosyal İşler ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçelerinin ilgili kalemlerine aktarılmasının uygun bulunduğunu açıkladı. Komisyon raporu daha sonra onaylandı.

İl Genel Meclisi Toplantısı’nda daha sonra ise İl Özel İdaresi’nin 9 maddeden oluşan 2025 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29’ncu maddesi gereğince ad okunmak suretiyle oylanarak kabul edildi. Toplantıda son olarak yaklaşık 60 maddelik 2025 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi de tek tek ad okunmak suretiyle onaylandı.

Toplantının ardından konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur tüm üyelerin katkıları ile güzel bir bütçe maratonu yaşadıklarını, katkısı olan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Özel İdaresi birim müdürleri ve İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti.

2025 yılında kazasız belasız şekilde tüm köylere en güzel hizmetleri götürme gayretinde olacaklarını da açıklayan Temur, taslak bütçe içinde yatırımlara ayrılan 420 milyon TL’nin 526 milyon liraya yükseltiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda AK Parti, CHP ve MHP grupları adına yapılan konuşmalarda da bütçenin ilimize hayırlı olması temennileri dile getirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da güzel bir bütçe hazırlandığını kaydederek devletin 1 kuruşunu bile kendi paralarını harcıyor gibi harcamaya devam edeceklerini, yakın zamanda ihalelerin yapılmaya başlanarak 2025 yılı çalışmalarına başlayacaklarını ve köylere en iyi hizmeti götüreceklerini dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi