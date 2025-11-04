Muhammed Fatih Temur yönetiminde biraraya gelen İl Genel Meclisi’nde bütçe maratonu başladı. 32 maddenin ele alınacağı ve İl Özel İdaresi 2026 bütçesi ile 2026 yılı performans planının ele alınacağı toplantı bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başladı. Gündeme geçilmeden önce İl Genel Meclisi Başkanı Temur, zirai dondan etkilenen çiftçilere 188 milyon liralık destek ödemesi yapılması nedeni ile başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ederken AK Parti Grup Başkanvekili Başak Gözde Taşkıran da partilerinin iktidara gelişinin yıldönümünü kutlayan bir konuşma yaptı.

“Bugün, milletimizin iradesinin tecelli ettiği tarihi bir günün yıl dönümünü idrak ediyoruz” diyen Taşkıran; 3 Kasım 2002 seçimleriyle birlikte AK Parti’nin iktidara geldiğini, aradan geçen 23 yılda Türkiye’nin her alanda büyük bir dönüşüm yaşadığını, demokrasinin güçlendiğini, milli iradenin her şeyin üzerinde tutulduğunu ve her alanda devrim niteliğinde adımlar atıldığını kaydetti. Partilerinin dün olduğu gibi bugün de milletin partisi olduğunu söyleyen Taşkıran: “AK Parti iktidarları boyunca milletimizin refahını artırmak, devletimizin itibarını yükseltmek ve "Büyük Türkiye" idealine ulaşmak için gece gündüz çalışılmıştır” dedi.

Toplantıda konuşmaların ardından ise 2026 yılı Performans Planı ile 2026 yılı bütçe taslağı görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Buna göre İl Özel İdaresi’nin 2026 yılı bütçe taslağı 2.1 milyar olarak öngörüldü. Bir önceki yıl 1 milyar 650 milyon TL seviyesinde olan bütçenin yüzde 30 oranında artırılması teklif edildi.



Edinilen bilgilere göre birim müdürlüklerinin 2026 yılı taslak bütçesi şu şekilde; “Strateji Geliştirme Müdürlüğü 156 milyon lira, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 63 milyon 740 bin lira, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 180 milyon 650 bin lira, Yapı Kontrol Müdürlüğü 5 milyon 650 bin lira, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 204 milyon 920 bin lira, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 7 milyon 655 bin lira, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 235 milyon 110 bin lira, Encümen Müdürlüğü 21 milyon 785 bin lira, Hukuk Müşavirliği 3 milyon 30 bin lira, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 7 milyon 600 bin lira, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 795 milyon 78 bin lira, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 8 milyon 420 bin lira, Mali Hizmetler Müdürlüğü 113 milyon 620 bin lira, Özel Kalem Müdürlüğü 7 milyon 500 bin lira, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 251 milyon 217 bin lira”

İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin tahmini bütçeleri ise şu şekilde “Alaca 1 milyon 794 bin lira, Bayat 1 milyon 820 bin lira, Boğazkale 1 milyon 403 bin lira, Dodurga 2 milyon 936 bin lira, İskilip 4 milyon 123 bin lira, Kargı 2 milyon 388 bin lira, Laçin 1 milyon 857 bin lira, Mecitözü 1 milyon 833 bin lira, Ortaköy 3 milyon 460 bin lira, Osmancık 6 milyon 390 bin lira, Sungurlu 6 milyon 471 bin lira ve Uğurludağ 3 milyon 115 bin lira”