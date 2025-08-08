Geçtiğimiz günlerde İl Özel İdaresine ait resmi plakalı ve logolu hafif ticari aracın gece saatlerinde Fatih Caddesi'nde 3 kadını alırken görüntülenmesine ilişkin Çorum Valiliği soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İKİ KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olaya karışan iki Özel İdare çalışanın görevden uzaklaştırıldığı belirtilirken, Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

"İl Özel İdaresine ait bir aracın hizmet dışı ve gayriahlaki amaçla kullanıldığı iddiaları üzerine Valiliğimizce başlatılan soruşturma halen devam etmekte olup, olaya karışan iki İl Özel İdare çalışanı görevden uzaklaştırılmıştır. Tahkikat titizlikle sürdürülmektedir."