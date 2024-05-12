Kurban ibadetinin Müslümanlar arasında ümmet bilincinin güçlenmesine ve Müslümanların birbirlerini yakından tanımalarına vesile olduğunu kaydeden İl Müftüsü Yıldırım, kurbanın toplumda kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdiğini, dayanışma ruhunu geliştirdiğini ve saygı duygularını güçlendirdiğini belirtti.

“Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu”nun çok önemli bir hizmet olduğunu kaydeden Müftü Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirlediklerini ifade etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, vatandaşların il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla Türk Diyanet Vakfı kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerini dile getirdi.

Saat Kulesi yanındaki stant açılışına İl Müftü Yardımcıları Dr. Fazıl Saraç, Adem Aygül, Fatih Kaya, TDV Çorum Şube Temsilcisi Tarık Gökçe ile din görevlileri de katıldı.

Editör: RIFAT KARA