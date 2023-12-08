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Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” programına Engelli Dernekleri, farklı engel gruplarından vatandaşlar ve aileleri katıldı. Programda görme engelliler Braille alfabesi ile Kur'an'ı Kerim ve mealini okudu.

“Filistin” temalı programda engelli öğrenciler tarafından “Mescid-i Aksa” konulu şiirler ve ilahiler de okundu. Çorum İşitme Engelliler Lisesi öğrencileri ise İstiklal Marşı’nın işaret dili ile çevirisini yaptılar.



İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya programda yaptığı konuşmada “Üstünlüğün takva da olduğuna” dikkat çekerek engelli bireylere yönelik güzel dilek ve temenniler de bulundu.

Müftülük tarafından düzenlenen Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması’nda birinci olan görme engelli öğrenci Zeynep Karadaş'ın hediyesi İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya tarafından iletildi.