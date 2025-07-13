Tarım arazilerinde meydana gelen yangın sonrası üreticilere geçmiş olsun dilekleri iletildi, destek mesajları verildi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, 9 Temmuz 2025 tarihinde Boğazkale ilçesine bağlı Emirler Köyü, Kaymaz Köyü ve Yekbas Mahallesi’nde meydana gelen tarım arazisi yangınlarından etkilenen üreticileri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yangından zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten İl Müdürü Taş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını vurguladı. Yangın sonrası bölgede incelemelerde bulunan Hasan Taş, üreticilere yönelik desteklerin devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretin ardından bölgede sürdürülen biçerdöver kontrollerine de katılan İl Müdürü, hasat sezonunda oluşabilecek dane kayıplarının önlenmesi ve biçim kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hem yangından etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini yineledi hem de tüm üreticilere bereketli ve kazasız bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi