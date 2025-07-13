Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mantar Yetiştiriciliği Kursu kapsamında, kursiyerlere yönelik teknik bir gezi gerçekleştirildi. Karaağaç Köyü’nde faaliyet gösteren mantar üretim işletmeleri ziyaret edilerek katılımcılara uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Teknik gezi sırasında kursiyerler, mantar üretiminin tüm süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Modern mantar yetiştiriciliği teknikleri hakkında detaylı bilgi edinen katılımcılar, teorik bilgilerini sahada pekiştirme imkânı elde etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimde çeşitliliği artırma ve çiftçileri modern üretim yöntemleriyle buluşturma amacıyla bu tür uygulamalı eğitimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi