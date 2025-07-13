Aynı zamanda Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Hikmet Aydın ile Çorum’un tanınmış çiftçilerinden Hüseyin Kılıçarslan’ın da yeğeninin eşi olan Nazan Aydın’ın (48) geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi derin üzüntüye neden oldu.

Merhumenin cenazesi, Cumartesi günü saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen hakka yürüme erkânının ardından Büyük Palabıyık Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi