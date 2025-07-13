Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın halası, Language Center Sahibi AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kadir Yücel’in annesi Hatice Kutucu (76) vefat etti.

Yaklaşık iki aydır Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Hatice Kutucu’nun cenazesi, Cumartesi günü Akşemseddin Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine Eski Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Vali Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi