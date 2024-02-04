İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş yönetiminde biraraya gelecek olan İl Genel Meclisi üyeleri Şubat ayı ilk toplantısını saat 11.00’de gerçekleştirecek.

Yoklamanın ardından bir önceki toplantıya ait karara özetinin okunması ve üyeler tarafından verilen önergelerin ele alınması ile devam edecek toplantıda daha sonra gündem maddelerine geçilecek.

Buna göre İl Genel Meclisi üyeleri Şubat ayı içinde İskilip’te Musular Kamışağıl Köyü ile Sungurlu Derekışla Köyü’ne kurulacak Güneş Enerji Santrali, Gençlik Spor Müdürlüğü’ne araç kiralama hizmetinde destek, İl Özel İdaresi makine parkının diğer kurum, kuruluş ve şahıslara kiralama bedelleri, ilçedeki okullara yakacak yardımı, Tatar Köyü’ne konaklama tesisi yapılması, Gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat ücretleri, engelli istihdamı, gürültü kirliliği, kış sporları ve iklim değişikliği gibi konular görüşülerek bazı kararlar alınacak.