Çorum'da meydana gelen trafik kazasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal'ın kullandığı araç, Mustafa K. idaresindeki araçla çarpıştı.

Kale Mahallesi Ata 1. Sokak'ta meydana gelen kazada sürücüler İlhami Türksal, Mustafa K. ve aracında yolcu olarak bulunan Ali Ekber K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Haber Merkezi)