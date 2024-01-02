Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde açılış ve yoklamanın ardından bir önceki toplantının tutanak özeti okundu.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, açılış konuşmasında yeni yılın tüm insanlığına barış ve esenlik getirmesini dilerken, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Uğurludağ İl Genel Meclisi Üyesi Süleyman Ateş’i de rahmetle andıklarını söyledi.



AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve MHP Grup Başkanvekili Sadık Âşık da yaptıkları konuşmada 2024’ün barış ve kardeşlik dolu bir yıl olması temennisinde bulundular.

Açılış konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Gündemin 4’üncü maddesi kapsamında Tatar Köyü yakınlarına yapılacak olan konaklama tesisi ile ilgili teknik rapor görüşüldü.