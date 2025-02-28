Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Nuri Kuşcu, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Kuşcu, özellikle gıda fiyatlarındaki artışın dar gelirli vatandaşları zor durumda bıraktığını vurguladı.

Ramazan’a buruk ve mahzun bir şekilde girildiğini dile getiren Kuşcu, başta Gazze olmak üzere, Dünyada, milyonlarca Müslümanın toprakları işgale uğramış, evleri başlarına yıkılmış, aç, biilaç olarak giriyor mübarek Ramazan ayına girdiğini hatırlattı.

Öz yurtlarında düşman işgalinin bir an önce son bulmasını temenni eden Kuşcu, Türkiye’de de vatandaşların Ramazan öncesi ekonomik durumunun hiç iyi olmadığını hatta içler acısı olduğunu savundu.

“ZEYTİNİ, HURMAYI VİTRİNDEN İZLİYOR”

Ramazan öncesi iyice tırmanışa geçen gıda fiyatlarının dar gelirli ve yoksul milyonlarca insanın belini büktüğünü aktaran Kuşcu, “İnsanlarımız, mübarek oruç ayı öncesi hurma, zeytin, kayısı gibi iftarlıkları bile ne yazık ki camın gerisinden, ancak vitrinden izleyebiliyor. Ramazan pidesi, et, kıyma, kuruyemişler almış başını gidiyor. Sucuğun, pastırmanın televizyon reklamları dışında yüzüne bakılmıyor.” ifadesini kullandı.

“FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA”

Ramazan fırsatçılarının da işbaşında olduğunu ve gıda fiyatlarının fırsatçıların tekelinde, tırmandıkça tırmandığına dikkati çeken Kuşcu, şunları söyledi: “Piyasayı kontrol altında tutması gereken Ticaret Bakanlığı da Ticaret Bakanı da ortalıkta görünmüyor. Tarıma destek sağlayarak, çiftçiye sahip çıkarak gıda arzını yüksek tutması; sebze ve meyve hallerini, toptancıları denetleyerek gıda fiyatlarını kontrol altına alması gereken Tarım Bakanı’nı gören var mı? Maalesef Tarım Bakanı da Bakanlığı da yok. Bakan çok, vatandaşın halini gören yok… Bu şartlar altında Diyanet İşleri Başkanlığımız, çok ince hesaplar yaparak fitre rakamını açıklıyor: Kaç lira? 180 lira. Harca harca bitmez.”

4 KİŞİLİK AİLENİN 30 GÜNLÜK GİDERİNİ HESAPLADI

İktidara eleştirilerini sürdüren ve 4 kişilik bir ailenin iftar ve sahur harcamasını hesaplayan Kuşcu, şöyle devam etti: “Türkiye’nin anlata anlata bitiremedikleri ekonomik ve sosyal gelişmesinden, kalkınmasından, refahından; garip gurebanın, fakir fukaranın payına düşen, 300 gram kıyma parası. Şimdi gelin, kişi başı 180 lirayla, 4 kişilik bir ailenin, 30 günlük gıda harcamasının, Mübarek Ramazan ayında iftar ve sahur hesabıyla kaç lira tuttuğuna bakalım:

4 kişi 180 liradan 1 sahur 720 lira.

4 kişi 180 liradan 1 iftar 720 lira.

4 kişilik ailenin 1 günlük iftar ve sahurunun toplamı 1440 lira.

4 kişilik ailenin 30 günlük iftar ve sahurunun toplamı 43 bin 200 lira.

Asgari ücret ne kadar? 22 bin 104 lira.

En düşük emekli aylığı ne kadar? 14 bin 469 lira.

Nasıl çıkacağız bu hesabın içinden?

İnsanlarımız Ramazan’ı nasıl geçirecek?

Askıda ekmek uygulamasını biliyoruz…

Şimdi Ramazan vesilesiyle askıda pide uygulaması da başlar…

Bu arada, Cumhur İttifakı ortağı MHP askıda buğday uygulamasını başlattı. Askıda 9 gülek buğday diyorlar, yani 225 kilo. Cumhur İttifakı da bu çağrısıyla artık itiraf ediyor ki; kırsaldaki vatandaşımız, köylümüz bile öğütülmemiş buğdaya muhtaç durumda.”

ERKEN SEÇİM OLMALI”

Kuşcu, ekonomik darboğazdan çıkış yolunun ancak alınacak erken seçim kararı olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: “İlk seçimde Yeniden Refah Partisi’ni iktidara getirmek, Milli Görüş ve Adil Düzen reçeteleriyle, yolsuzluğu da yoksulluğu da bitirmektir. Sözlerime burada son verirken; Ramazan-ı Şerif’in, maddi manevi kurtuluşumuza ve sürekli huzura vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz.”