Çorum’da ekmek ve simide zam gelirken, Ramazan pidesi fiyatları da belli oldu. Bugün itibariyle zamlı fiyatlar geçerli olurken ekmek 12,5 lira, simit ise 15 liradan satışa sunulmaya başlandı. Ramazan pidesi 18 buçuk lira, susamlı-yumurtalı pide ise 25 liradan satılacak.

Çorum Haber’e konuşan vatandaşlar zamlara sert tepki gösterdi. Bir yurttaş, “Vatandaşın ekmeğine göz dikenlerin Allah belasını versin” dedi.

Zamlı fiyatlara tepki gösteren bir vatandaş, “Ekmeğimize göz dikenlerin Allah belasını versin. Ne oluyor da bu ülkede kriz var? Neden önceden önlem alınmıyor? Dünya geniş sana da yeter bana da. Yeter ki adaletli paylaşmasını bilelim. Eğitimimiz yok, insanlar birbirini kemirerek geçiniyorlar, çalışarak üreterek geçinmiyorlar. Diyeceklerim çok ama sansür var söyleyemezsin.” ifadesini kullandı.



Bir vatandaş, Çorum’un küçük bir şehir olduğunu hatırlatarak zamların çok olduğunu ifade etti: “Büyükşehirlere göre kıyaslarsak bu zamlar çok. Çünkü büyükşehirlerde fırın kirası ve giderler farklı. Çorum için giderler farklı. Buna göre kıyaslarsak fazla, hem de çok fazla. Vatandaş bu asgari ücretle, emekli maaşlarla bu giderle nasıl geçinsin. Hükümet gariban gureba diyor onların oyuyla iktidara geliyor ondan sonra onları görmüyor. Bürokrat kısma boyuna veriyor.”

14 bin lirayla geçinmeye çalışan emekli bir kadın zamlara tepki göstererek, “18 buçuk lira pide fiyatı pahalı. Nasıl alacağız? Bir emekli bir ekmeğe muhtaç hale getirildi. Ne ile geçineceğiz? 14 bin lira maaş alıyoruz bu parayla geçinilebilir mi siz söyleyin.” diye konuştu.

18 buçuk lira olan pide fiyatını “Az olmuş” diyerek ironi yapan bir vatandaş, “20 lira olsun temiz olsun. Vatandaş bu parayla pide yiyemez. Hele de asgari ücretli. Ne yapacak bu vatandaş Allah hayırlısını versin.” dedi.

Bir yurttaş, “Olan olmuş söyleyecek bir şey yok” derken, bir başka vatandaş şunları söyledi: “Çok iyi olmuş çok iyi bir şey maşallah, maşallah.” yorumunu yaptı.



“ZENGİN ÇOK FAKİR DE YEMEYİVERSİN”

Bir vatandaş pide almadığını alanların düşünmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Olsun bu zamlar. Zengin çok, fakir de yemeyiversin. Hem bak fakire para verirlerse enflasyon çıkıyor gerek yok. Kendileri 500 bin lira para alıyor garibana verdikleri parayı kısıyorlar çok harcarlarsa enflasyon çıkar diyor. Kendi aylıklarını 100 bin liraya düşürseler ne var. Fakirin fukaranın desteğiyle oraya geliyorlar. ‘Soğan ekmek yeriz de Tayyib’i yedirmeyiz’ diyenlere versin onlar. Allah belalarını versin. Daha fazlasını da söylemek istiyorum ama ah ah… Fakire sabır deyip her gün mazota zam yapıyorlar.”

“CHP’Sİ DE GELSE AYNI AKP’Sİ DE GELSE AYNI”

Pide zammını doğru bulmadığını dile getiren bir vatandaş, “Ama 1923’ten beri böyle. Sarayları olanlar, köşkleri olanlar, Pembe köşkleri olanlar… Şu particiliği bırakalım. Biz biliyoruz, İSKİleri de biliyoruz, Ekrem İmamoğlu’nu da biliyoruz. Herkesi biliyoruz. CHP’si de gelse keseyi dolduruyor, AKP’si de gelse keseyi dolduruyor.” şeklinde konuştu.

Zamlara artık şaşırmadığını söyleyen bir genç, “Sabah kalkıyoruz zam, gece yatıyoruz zam. Artık alıştık buna da şükür mü diyelim. Türkiye’de her şey pahalı, inşallah düzelir.” dedi.



“HİÇ MEMNUN DEĞİLİZ”

Türkiye’de ekonomik gidişatın çok kötü olmasından yakınan bir yurttaş, “TÜİK enflasyon rakamlarını yanlış veriyor, ülkede iyileşen düşen bir şey yok. Emekliye 2 bin lira bile vermediler, evimizi kira, çocuklarımız okuyor. Şu anki durumdan hiç memnun değiliz. Erken seçim olsa AK Parti dışında kim olursa oy vereceğim. Yeter, geçinemiyoruz.” ifadesini kulandı.



“PİDE USTASI DA MALİYETLERDEN DERT YANDI”

Bir vatandaş 20 lira da olsa pide yiyeceğini ancak 10 lirayı bile veremeyecek durumda insanlar olduğunu hatırlatarak zammı çok buldu. Vatandaş, dar gelirli vatandaşların gözetilmesi gerektiğini kaydetti.

Pide ustası olan vatandaş ise, zamların mecbur olduğunu belirterek artan maliyetlerden dert yandı.

Bir kadın, hiç kimsenin emeklileri düşünmemesine tepki göstererek, “Nasıl geçiniyor diye soran yok. Zamlar artık belimizi büktü. Çocuğumun ilaçları var yurt dışından gelmesi gereken onu bile bulamıyoruz. Biz çok garibiz, düşünenimiz de yok. Ülkede her şey perişan durumda.” şeklinde konuştu.

Bir vatandaş şöyle konuştu: “Her gün zam. Bıktık usandık. Mazota zam geldi mi her şeye geliyor. Sabah aldığımız fiyata akşam alamıyoruz. Ne olacak bilmiyorum bu memleketin hali.”