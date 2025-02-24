Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Yılmaz Kaya, 2017 yılında göreve geldiğinde ne söz verdiyse yaptığını belirtti.

Gece gündüz demeden üreticinin yanında dimdik durduklarını ve bundan sonrada ne dediysek onu yapacaklarını kaydeden Kaya, “Göreve geldiğimizde Hayvan Pazarının yan tarafından Tarım İl Müdürlüğünün bize yer vermiş olduğu yerde görev yapıyorduk. Allah bize nasip etti 400-500 milyon değerinde bir tesis kazandırdık. Üreticimizi ev sahibi yaptık. Ne söz verdiysek yaptık. Yan tarafında 1800 m2 kare yerimiz var. Ruhsatını aldık. 1 milyon euroluk süt işleme tesisini kuracağız. 45 gün oldu yeni binamıza geçeli. Bundan sonra bütün işlerimizi üniversitemiz ile işbirliği de yaparak bilgilendirme ile yapacağız. Üreticimizin cebine dokunmadan 80-100 milyon civarında proje üreterek üreticimize mal kazandırdık. Aldığımız makineler ile laboratuvar cihazları ile birliğimize bölgenin en büyük laboratuvarını kurduk. 5 ilde var. Yılda 2500 hayvanın tırnak bakımını yapıyoruz. Ziraat Bankası ile protokol yaptık. Örnek bil il olarak seçildik. Üreticimiz 1 milyon 150 bin lira hayvan alımı için 350 bin lira yem kredisi için sadece Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği adına çıktı. Allah nasip ederse bu dönem düve merkezini de yapacağız. 75 milyon lira onaylandı. Çorum, Amasya, Tokat süt havzasında yoktu. Bu süt havzasından dolayı üreticimizin kullandığı faiz oranını yüzde 50’den 70’e çıkarıldı. Türkiye’de 14 bin STK var. Bunların arasında dereceye girdik. 103 STK’nın içerisinde yer aldık. Bundan dolayı da üretici yüzde 10 faiz indirimi alacak. Diğer illerde 1 lira süt desteği veriyorsa Çorum’daki üretici 2 lira destek alacak. Buna da büyük bir emek verdik.

7 senedir heyecanım hiç bitmedi, bundan sonra da bitmeyecek inşallah. Birliğimizi hep beraber yöneteceğiz” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR