Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya Alapala Makine Sanayi, Aksular Gıda Sanayi, Ersa Tekstil, İSVEA, Mutlukal Gıda Sanayi ve Vita Triko Tekstil Sanayi firmalarının yetkilileri katıldı. Ayrıca, iş arayan kişiler de görüşmeye katıldı.

İşverenler ile iş arayanları bir araya getirerek, talep edilen mesleklere uygun iş gücünün belirlenmesi ve iş arayanların istihdama katılmalarını sağlamanın amaçlandığı toplantı sırasında işveren yetkilileri ile iş arayanlar bir araya getirildi.

Editör: HABER MERKEZİ