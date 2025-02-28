İŞKUR hizmetleri ve teşvikleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

2025 yılından itibaren uygulanacak olan İŞKUR programları ve projeleri hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan toplantıya, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, MÜSİAD, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri ile bölgedeki işverenler katıldı.

İşverenlere İŞKUR tarafından sunulan teşvikler, istihdam politikaları, nitelikli iş gücü yetiştirme programları ve işbaşı eğitimleri hakkında bilgi sunulan toplantıda İŞKUR’un sunduğu istihdam politikaları, teşvikler ve projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

2025’te başlayacak Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP), Aday Havuz Sistemi, Kadın İstihdamı Protokolü (Her Meslekte Kadın Eli Projesi) ve İşbaşı Eğitim Programı (İEP) yönetmelik değişiklikleri detaylı bir şekilde açıklanarak işverenlerin soruları cevaplandırıldı.

Ayrıca, dijital ortamda erişilebilen İŞKUR portalının kullanımı hakkında bir sunum yapıldı.

Editör: Haber Merkezi