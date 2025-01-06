Çorum’da sendika üyeleri ile buluşan Karagöz, iktidara seslenerek, “Ya bizi görürsünüz, ya da bizi görürsünüz” ifadesini kullandı.

Birleşik Emekliler Sendikası Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Yavuz Karagöz, Çorum’da sendika yöneticileri ve bazı üyelerle bir araya geldi. İl Temsilcisi Sefa Batak ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Karagöz, Hanoğlu Konağı’nda sohbet toplantısına katıldı.

Karagöz’ün katıldığı toplantıda Sendika İl Temsilcisi Sefa Batak, Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, Eğitim-İş Şube Örgütlenme Sekreteri Tuğcan Demirel, ADD Disiplin Kurulu Başkanı Cengiz Karabıdak ve Sendika Yönetim Kurulu Üyeleri; Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Hediye Çetin ve Ali Işıker katıldı.

Çorum’da yeni kurulan ve örgütlenme çalışmalarını sürdüren Birleşik Emekliler Sendikası’nın çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda; ülke ve yerel gündemin yanı sıra, emeklilerin, emeğiyle geçinenlerin, memurların, asgari ücretlerinin sorunları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ve yıllık enflasyonun belli olmasının ardından memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 11,54, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 15,75 oranında zam yapılacak olmasına tepki gösteren Karagöz, asgari ücretlinin de yüzde 30’luk bir zam artışı 2025 yılını sefalet içerisinde geçireceğini ifade etti.

Yavuz Karagöz, haftasonu Birleşik Emekliler Sendikası ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu tarafından İstanbul’da Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı’nda ortak basın açıklaması yapıldığını belirterek emeklilerin mücadelesini paydaşlarla birlikte sokağa taşımaya devam edeceğini kaydetti.

Artık meydanları boş bırakmayacaklarını ve emeklinin hakkını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Karagöz, “Haklarımızı alabilmek, iktidara geri adım attırabilmek için emeklileri ve emekçileri alanlara taşımamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı, 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti ama yazık ki emekliler açlığa, sefalete teslim edildi. Emekliler de bu durumdan memnun gibi gözüküyor. Ancak artık emekliler oylarının rengini belli etmeli, haklarını alana kadar da mücadeleyi elden bırakmamalı. İktidar ya bizi görecek, ya da bizi görecek. Bunun başka çaresi yok. Yapılacak seçimlerde göreve gelecek iktidar ise emeklinin haklarını koruyup geliştirecek, insanca yaşam koşullarını oluşturabilecek bir iktidar olmalı” diye konuştu.

Birleşik Emekliler Sendikası’nın toplu sözleşme masasında emeklileri temsil edebilmesi için 17 milyon emeklinin yüzde 1’lik kısmına, yani 170 bin üyeye sahip olması gerektiğini bildiren Karagöz, tüm emeklileri sendikaya üye olmaya ve mücadeleye omuz vermeye davet etti.

Sefa Batak, ziyaretinden dolayı MYK Üyesi Yavuz Karagöz’e ve buluşmaya katılan herkese teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi