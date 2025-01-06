Projede, çevresel sorunlara yönelik çözümlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) temelli yaklaşımlarla ele alınması hedeflendi. Polonya, Romanya, Makedonya ve Türkiye’den toplam 35 katılımcının yer aldığı proje, uluslararası iş birliğiyle sürdürülebilir bir gelecek için STEM modelini öğrenme ve öğretme üzerine yoğunlaştı.

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, çevresel problemlere yenilikçi çözümler üretmek için çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. Bu etkinliklerde hem teorik bilgiler edinen öğrenciler hem de pratik uygulamalar yaparak öğrendiklerini hayata geçirme fırsatı buldu. Öğrenciler ayrıca dil becerilerini geliştirerek farklı kültürlerden öğrencilerle arkadaşlık kurdu.

Projenin bir sonraki ayağı 2025 yılı Mayıs ayında Atatürk Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde ülkemizde yapılacak.

Editör: HABER MERKEZİ