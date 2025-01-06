Çorum Valisi Ali Çalgan, Türkiye Cumhuriyeti 65. Hükümeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan’ı makamında ağırladı.

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’nın olağan kongresi için ilimize gelen eski Bakan Ahmet Arslan beraberinde Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ile birlikte Vali Çalgan’ı ziyaret etti.

Vali Çalgan, Arslan ve beraberindeki heyete nazik ziyareti için teşekkür etti. Arslan ise Çalgan’a görevinde başarılar diledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ