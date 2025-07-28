Turgut Özal Konferans Salonu’nda Cumartesi günü, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı’nın riyasetinde düzenlenen divan toplantısında, teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıya, Saadet Partisi İl Müfettişi Faruk Cıdık’ın yanı sıra ilçe ve birim başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

İl Sekreteri Mert Safa Gün’ün İklim Kânunu hakkında yaptığı sunumun ardından konuşan Saadet İl Başkanı Şuayb Sarı, Paris İklim Sözleşmesi ile dayatılan İklim Kânunu’nun Meclis’ten geçtiğini anımsatarak, söz konusu yasayla birlikte Türkiye’nin çok büyük sıkıntılara ve yeni sorunlara gebe olduğunu vurguladı.

“İKLİM KÂNUNU, ÜLKEYE EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR!”

İklim Kânunu’nun, Türkiye’ye yapılan en büyük kötülüklerden biri olduğunu belirten Sarı, “Söz konusu kânunla öyle anlaşılıyor ki ülkemizde tarım ve hayvancılık bitirilme noktasına gelecek, gıda ve su krizi baş gösterecek ve karbon ayak izi bahanesiyle kademeli olarak alışveriş ve seyahat kısıtlamalarının ardından insanların özgürlükleri de tamamen yok edilecek. İklim Kânunu, bu ülkeye yapılan en büyük kötülüklerden biridir.” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKET YANARKEN, EĞLENCENİN ÂLEMİ YOK!”

Son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına da değinen Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, “Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden kahraman vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Memleketimizin dört bir yanı cayır cayır yanarken ve millet olarak derin acılar yaşadığımız böylesine hassas bir dönemde, özellikle belediyeler eliyle düzenlenen her türlü konser ve eğlence aktivitelerine ara verilmesinin vicdanen uygun olacağını düşünüyor ve buralara ayrılan bütçenin ise özellikle orman şehitlerimizin ailelerine ve yangın uçakları alımı için bağışlanmasını öneriyoruz.” şeklinde konuştu.