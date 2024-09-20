Pazar günü oynanacak olan Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçı öncesinde iki takımın bu sezon attığı ve yediği gollerin dağılımında ilginç veriler dikkat çekiyor.

Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 5 haftalık periyotta 7 gol atıp 6 gol yerken, Kocaelispor ise 6 gol atıp kalesinde 7 gol gördü. Çorum temsilcisi, attığı 7 golün 3’ünü ilk yarılarda, 4’ünü ikinci yarılarda kaydederken, Kocaelispor’un ise gollerindeki dağılımda eşitlik var. Yeşil-siyahlı ekip, 6 golün 3’ünü ilk, 3’ünü de ikinci yarılarda attı.

Yenilen gollerde ise, Ahlatcı Çorum FK, 6 golün 2’isini ilk yarılarda, 4’ünü ikinci yarılarda kalesinde görürken, Kocaelispor ise 7 golün 2’isini ilk yarılarda, tam 5’ini ikinci yarılarda yedi.