Ahlatcı Çorum FK, 22 Eylül Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 6.hafta maçında konuk edeceği Kocaelispor’la bugüne kadar tam 15 karşılaştı. İki takım arasındaki rekabette Körfez ekibinin üstünlüğü dikkat çekiyor

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ile bugüne kadar 3.Lig’de 10, 2.Lig’de 2, 1.Lig’de ise 3 olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, attığı 19 gole karşılık kalesinde 23 gol gördü.

ÇORUM’DA

2 GALİBİYET

Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor Çorum’da 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alıp, 4 puan toplayabilen Ahlatcı Çorum FK 5 maçı kaybederken, attığı 7 gole karşılık 10 gol yedi. Kırmızı-siyahlı 2017-2018 Sezonunun 10.haftasında, 4-2’lik skorla yendiği Kocaelispor’a karşı ikinci galibiyetini ise geçen sezon 16 Mayıs’ta oynadığı play-off maçında 2-1’lik skorla aldı. İki takım arasında, Çorum’daki tek beraberlikte ise geçen sezon 29.haftasında 1-1’lik skor çıktı.

DEPLASMAN

KARNESİ

DAHA İYİ

İki takım Kocaeli’de ise 7 kez karşılaştı. Ahlatcı Çorum FK, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda 8 gol atan Ahlatcı Çorum FK 9 gol yedi.

Kırmızı-siyahlılar, Kocaeli’ndeki galibiyetlerde 2016-2017 Sezonunun 32.haftasında 2-0, 2018-2019 Sezonunun play-off yarı final rövanş maçında ise 3-0 kazandı. İki takım arasında Kocaeli’deki beraberliklerde ise, 2017-2018 Sezonunun 27.hafta maçı 1-1, 2018-2019 Sezonunun 30.hafta maçı da 0-0 bitti.

ÇORUM-KOCAELİ

MAÇLARI

2012-2013

1-3

1-3 D

2016-2017

2-3

2-0 D

2017-2018

4-2

1-1 D

2018-2019

1-2

0-0 D

0-1

3-0 D

2020-2021

0-3 D

0-1

2023-2024

1-2 D

1-1

2-1