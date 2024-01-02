Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nde sezonun ilk yarısını 27 puanla play-off potasında tamamlayarak ara hedefi tutturan Ahlatcı Çorum FK'da futbolculara verilen 1 haftalık izin sona erdi.

Kırmızı-siyahlı takım 1 haftalık iznin ardından bugün Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Lara'daki Titanic Otel'de, saat 17.00'ye kadar toplanan kırmızı-siyahlılar, saat 18.00'de ise kamptaki ilk antrenmanı gerçekleştirdiler. İlk antrenmanın yenileme çalışması şeklinde geçtiği belirtildi.

Kamp boyunca hazırlık maçı yapmayacak olan Ahlatcı Çorum FK bugünden itibaren günde çift antrenmanla ikinci yarıya hazırlanacak.

İkinci yarının ilk maçında, 14 Ocak Pazar günü, sahasında İstanbul temsilcisi Tuzlaspor'la karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK'nın Antalya kampı 10 Ocak'ta sona erecek.

