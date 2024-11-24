Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak’ta yıllardır hizmetlerini sürdüren İkinci Bahar Lokantası’nın ikinci şubesi Samsun yolu 3. kilometrede bulunan Seyyah Park’ta hizmete başladı. Açılışa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Merkez Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Rumi Bekiroğlu, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile davetliler katıldı.



İsmet Çıtak törende yaptığı konuşmada ailesine ve işletmelerinin bugünlere gelmesine katkısı olan tüm Çorumlulara teşekkür ederken, Başkan Aşgın da Çıtak’ı tebrik ederek hayırlı kazançlar diledi. Açılış töreni dua edilmesinin ardından kurdele kesilmesi ile devam etti. Protokol üyeleri ve davetliler restoranı gezerek hem bilgi aldı hem de lezzetlerini tatma imkanı buldu.

İkinci Bahar Lokantası yeni şubesinde lezzetiyle ünlü Tandır Kebabı’nı haftanın her günü Çorumluların damak zevkine sunarken, ızgara çeşitleri, lahmacun, pizza ve döner çeşitleri ile de hizmet verecek. Restoranda çocuklar için oyun alanı ve toplu yemek organizasyonları içinde 120 kişi kapasiteli bir bölümü de mevcut.