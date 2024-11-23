Türkiye genelinde milyonlarca Suriyeli mülteci, Geçici Koruma kapsamında çeşitli illerde yaşamlarını sürdürüyor.

Çorum, bu genel tablo içerisinde Suriyeli nüfus açısından diğer illere kıyasla görece düşük bir oranla dikkat çekiyor.

Çorum'da, Geçici Koruma kapsamında kaydedilen Suriyeli sayısı 3 bin 366 olarak belirlenirken ilin toplam nüfusu 528 bin 351 kişi olarak açıklandı.

Göç İdaresi Başkanlığından açıklanan verilere göre Çorum'da toplamda 528 bin 351 kişi yaşarken Suriyeli nüfusunun ilin toplam nüfusuna oranı ise yüzde 0,63 olarak bildirildi.

KOMŞU İLLERDE SAMSUN BAŞI ÇEKİYOR!

Çorum'un komşularındaki Suriyeli nüfus dağılımı ise şu şekilde sıralanıyor:

Amasya: Bin 186,

Yozgat: 4 bin 792

Kırıkkale: Bin 713,

Samsun: 8 bin 290

Sinop: 204