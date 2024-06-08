Handan D.(35) idaresindeki 19 TN 987 plakalı otomobil ile Onur G.(34)’ün kullandığı 19 ACC 154 plakalı otomobil Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi ile Buharaevler 58. Sokak kesişiminde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Hülya D.(33), Erol B.D.(8), Emirhan D.(8), Bedirhan D.(5) ve Demet G.(32) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.