Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine doğru seyir halinde olan A.T.K. yönetimindeki 19 AFJ 289 plakalı otomobil ile “u” dönüşü yapmak isteyen B.H.K. yönetimindeki 19 HK 306 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 19 HK 306 plakalı otomobilde bulunan yolcu olarak bulunan D.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardında hastaneye kaldırıldı.

Editör: İHA AJANS