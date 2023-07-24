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Kaza, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Z.T. yönetimindeki 06 ADD 48 plakalı otomobil, Kemallı Kavşağı'nda trafik lambalarında bekleyen C.K. yönetimindeki 06 BIN 958 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Z.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.