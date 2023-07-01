Kaza Akşemseddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetullah Ç. yönetimindeki 19 AH 477 plakalı otomobil ile Emrah A. yönetimindeki 06 DEJ 272 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada çarpışmanın şiddeti ile 19 AH 477 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Nazlı Ç. ve Fatma Ç. Yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.