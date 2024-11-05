Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada 03 Kasım 2024 Pazar günü ilimiz Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerindeki binada meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından kamuoyunun aydınlatılması için bilgilendirme yapılması ihtiyacı bulunduğu belirtildi.

Buna göre güvenlik riski ve emniyet tedbirleri çerçevesinde evlerine giremeyen vatandaşların ilimizdeki kamu misafirhanelerine yerleştirilerek her türlü ihtiyaçlarının karşılanmaya başlandığı belirtilen açıklamada: “Yapılan ayrıntılı değerlendirmeler neticesinde; patlamanın meydana geldiği, tamamen ağır hasarlı olan Hilal Apartmanı ve karşısında bulunan Güneşevler 9. Sokak No:2 adresindeki Arıncı Apartmanı haricinde, olay çevresinde bulunan diğer ev ve işyerlerine girilebileceği yönünde Valiliğimizce karar alınmış, alınan bu karar Çorum Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ulukavak Mahallesi Muhtarlığına bildirilmiştir” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ