İstanbul'un Fatih ilçesinde 30 Aralık 2025 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Y.Y. (20) iki aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını söyledi.

Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

3,2 KİLO DOĞDU, ÖLDÜĞÜ GÜN 2 KİLOYDU

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

“KASTEN ÖLDÜRME” SUÇLAMASIYLA TUTUKLAMA

Y.Y.'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.