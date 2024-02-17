Genç avukat Selda Almacı ile Emel Köseoğlu İmat için Çorum Barosu’nda ruhsat ve yemin töreni düzenlendi.



Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, genç avukatların stajlarını yanlarında bitirdiği meslektaşları, aileleri ve davetlilerin hazır bulunduğu törende Av. İmat ve Almacı cübbe giyerek, avukatlık yeminini edip ruhsatlarını aldılar.



Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı genç avukat Almacı ve İmat’a görevinde başarı dileklerini iletti. Törende genç avukatlara çeşitli hediyeler de verildi.

(Volkan SINAYUÇ)