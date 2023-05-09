Toplantıda konuşan Ahlatcı, seçimin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin ve Çorum’un geleceği için Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin önemine değindi. Ahlatcı, Çorum'un sahip olduğu potansiyeli daha iyi kullanmak gerektiğini belirterek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Çorum'u daha ileri seviyelere taşıyacaklarını ifade etti.

Çorum'un sanayileşme anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ahlatcı, organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini dile getirdi. Ahlatcı, bu çalışmaların yapılması halinde Çorum'un Türkiye Yüzyılında daha yüksek bir ekonomik seviyeye çıkacağını belirtti.

Toplantıda ayrıca, Çorum'un ekonomisine katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür eden Ahlatcı, iş dünyasının yatırım yapmasının ve şehrin ekonomisine katkı sağlanmasının önemine değindi. İş insanları tarafından da memnuniyetle karşılanan Ahlatcı, verdikleri destek için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)