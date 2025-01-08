Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ahlatcı Holding’in altın rafinerisi yatırımının Çorum’un ihracatına büyük ivme kazandırdığını, ayrıca Çorum’da güçlü bir makine sanayiinin bulunduğunu belirterek, “Organize Sanayi Bölgesi’ni 4 kez genişlettik, şimdi yeni bir OSB daha kuruyoruz. Sungurlu OSB, savunma sanayii alanında ihtisaslaştı” dedi.

Hürriyet, ihracatını en çok artıran iller sıralamasında Çorum’un Kocaeli’nden sonra ikinci oluşuna, “İhracatın şampiyon illeri” başlıklı haberinde yer verirken, Başaranhıncal’ın “Çorum’un ihracat başarısı” ile ilgili değerlendirmelerini de okurlarına aktardı.