Beltaş’ın 65 milyon liralık, Beltur’un ise 25 milyon liralık sermaye artışı, Belediye Meclisi’nde gündeme geldi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Halk Ekmek’in kapasitesini büyütmek, OKA ile birlikte imzalanan yaş mama fabrikasının yapımı ve şehir içi ulaşım için sermaye artışının gerekli olduğunu söyleyerek, söz konusu artırım için Meclis’ten onay verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Beltur tarafından kadınlar için özel bir tesis yapılacağını belirten Aşgın, bu nedenle sermaye artırımına gidilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise yapılan işlemlerin hukuka ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olduğunu bildirdi.

Beltaş ve Beltur’un sermaye artırımı belediye meclisinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre 247 milyon lira olan Beltaş’ın sermayesi 65 milyon arttırılarak 312 milyon, 27 milyon lira olan Beltur’un sermayesi ise 25 milyon lira arttırılarak 52 milyon lira oldu.

Editör: HABER MERKEZİ