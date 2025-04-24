Mücevher İhracatçıları Birliği Tarafından İhracatın Liderleri ve Tasarım Yarışması ödülleri verildi. Altından Mamul Mücevherat kategorisinde birinciliği elde eden Ahlatcı Kuyumculuk’un ödülünü, Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı aldı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen IJS Istanbul Jewelry Show, iki önemli ödül törenine sahne oldu. 2024 yılında en yüksek ihracat yapan firmalar ödüllerini alırken; 15. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması'nda finale kalan 10 tasarımın sunulduğu bir defile gerçekleştirildi, ardından ilk 3'e giren tasarımlar ödülleriyle buluştu.

Altından Mamul Mücevherat kategorisinde Ahlatcı Kuyumculuk birincilik ödülünü, Arpaş ikincilik ödülünü, Oro İstanbul da üçüncülük ödülünü Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ayhan Güner’in elinden aldı. Tasarım yarışmasında, birincilik ödülünü, Fora Gold sponsorluğunda hayata geçirilen ‘Aşk-ı Lale' adlı tasarımıyla Damla Demirci elde etti.