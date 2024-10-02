Ahlatcı Çorum FK, 4 Ekim Cuma günü, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 8.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, tesislerdeki Bülent Üstünel Sahası’nda, 17.00’de başlayan antrenmanda Adanaspor maçında uzun süre oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise aerobik çalışma yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.