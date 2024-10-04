Ahlatcı Çorum FK’nın tribün liderleri Hüseyin Nalcı, Şevket Yumutkan ve Özgür Yalvaç, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 8.haftasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşmak üzere Çorum’a gelen ve daha önce kardeş kulüp ilan edilen Alagöz Holding Iğdır FK’yı kaldığı otelde ziyaret ettiler.

Tribün liderleri, eski Çorum FK’lı oyuncu Halil İbrahim Sönmez, eski Çorum FK’lı futbolcu ve yönetici Abdülhamit Yıldız ve takım kaptanı Hasan Hatipoğlu ile görüşerek “hoş geldiniz” dediler. Taraflar, centilmence bir maç olması temennisinde bulunarak birbirlerine başarı dileklerinde bulundular.